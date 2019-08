Homem detido na posse de 20 plantas e 80 sementes de Cannabis na Covilhã

Foi hoje detido, no concelho da Covilhã, um homem de 59 anos por cultivo de cannabis.

De acordo com comunicado da GNR, a detenção concretizada pelo Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã, foi realizada «na sequência de uma investigação, que decorria há cerca de três semanas, por suspeitas de cultivo de cannabis no logradouro de uma residência».

Os militares realizaram várias ações de vigilância que «culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária», segundo a mesma nota. Na ação, que contou com o empenhamento de militares do destacamento de Intervenção, foram apreendidas 20 plantas de cannabis, 80 sementes (da mesma planta) e diverso material de apoio ao cultivo.

O detido foi constituído arguido sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.