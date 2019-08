Sp. Covilhã derrota Famalicão e segue na Taça da Liga

O Sp. Covilhã foi, no sábado, um dos protagonistas da segunda fase da Taça da Liga ao derrotar em Famalicão, da Iª Liga, a equipa local por 2-0.

Perante mais de 3.000 espetadores, os comandados de Ricardo Soares não se acanharam e cedo puseram em causa o favoritismo do Famalicão, recém-promovido ao escalão principal. O encontro arrancou com os minhotos a procurarem ter a posse de bola e o domínio do jogo, mas os covilhanenses surgiram ambiciosos e perigosos no contra-ataque. A primeira grande oportunidade pertenceu ao Famalicão, com Guga Rodrigues a atirar ligeiramente por cima da baliza na marcação de um livre. Neste período os locais dominavam e os covilhanenses, mais recuados, travavam as investidas com uma organização defensiva muito coesa. E foi contra a corrente do jogo que o Covilhã acabou por marcar aos 29’, por Jean Batista, que finalizou da melhor forma um cruzamento de Tiago Moreira.

O Famalicão reagiu e podia ter empatado por Pedro Gonçalves aos 31’, mas três minutos depois os serranos aumentaram a vantagem quando Silva aproveitou um erro do guardião Defendi. Os “leões da serra” foram para o intervalo a vencer por uns confortáveis 2-0 e no segundo tempo jogaram para segurar o resultado e a continuidade na Taça da Liga. Na etapa complementar o Famalicão entrou mais pressionante para tentar virar o marcador, mas faltou objetividade aos seus avançados na hora da finalização. A formação orientada por João Pedro Sousa só criou perigo através de bolas paradas, novamente por intermédio de Guga Rodrigues, emprestado pelo Benfica, mas sem consequências até ao final dos 90 minutos. Pelo meio, aos 87’, Adriano atirou ao poste e já nos descontos o Sp. Covilhã ficou em inferioridade numérica após a expulsão de Gilberto, que viu o segundo amarelo. Os covilhanenses iniciam este domingo (18 horas) o campeonato da IIª Liga contra o FC Porto B no Santos Pinto.