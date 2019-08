Izandro Pereira vence 2º Open do Emigrante

Izandro Pereira, brasileiro residente em Manteigas, venceu a segunda edição do Open do Emigrante, que decorreu no domingo em Trancoso.

O tenista derrotou José Paixão, de Pinhel, por 2-0 na final do torneio principal da competição. O torneio secundário (de consolação) foi disputado pelos dois jogadores oriundos de Belmonte: Tiago Martins e Eduardo Mesquita, tendo o primeiro ganho por dois sets a zero.