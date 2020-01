Roberto Ferreira terceiro na Taça de Portugal de Ciclocrosse

Roberto Ferreira (BTT Seia) fechou o pódio da Taça de Portugal de ciclocrosse, na categoria de elite, ao terminar a última prova do troféu, disputada em Paços de Ferreira a 29 de dezembro, na terceira posição.

O vencedor da taça foi Mário Costa (AXPO/ FirstBike Team/ Vila do Conde), que concluiu a derradeira jornada na quarta posição, enquanto Márcio Barbosa (Aviludo-Louletano), vencedor em Paços de Ferreira, foi segundo. Em femininos, Ana Santos (AXPO/ FirstBike Team/ Vila do Conde) conquistou o título após ganhar as cinco provas do calendário da taça. O ciclocrosse está de volta este domingo com o Campeonato Nacional, em Vila Real.