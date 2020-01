Detido em Seia com onze doses de haxixe no carro

A GNR de Seia anunciou a detenção de um homem de 38 anos por tráfico de estupefacientes naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção aconteceu no domingo durante uma operação de fiscalização rodoviária. «Ao fiscalizarem uma viatura e respetivo condutor, os militares verificaram no interior da mesma vestígios de consumo de estupefacientes e denotaram comportamento nervoso por parte do homem, indícios que despertaram suspeitas. No seguimento das diligências foram apreendidas 11 doses de haxixe», refere a GNR em comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Seia.