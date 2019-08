Pilotos competem em Pinhel e Vila Nova de Foz Côa

A perícia está de regresso este fim de semana ao distrito da Guarda e em dose dupla.

No sábado, os pilotos vão competir em Pinhel, numa competição organizada pelo Guarda Unida Desportiva e que pontuará para o Troféu Raiano. Já no domingo seguem para Vila Nova de Foz Côa, local da oitava etapa do Campeonato de Portugal da modalidade. Agendada para a central de camionagem, a prova conta ainda para o Troféu Raiano. A jornada é organizada pelo Foz Côa Automóvel Clube, em colaboração com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A luta pelo lugar cimeiro do campeonato e do troféu está ao rubro, com os pilotos Jorge Almeida e António Borges, ambos em protótipos, a discutirem taco a taco a liderança.