David Rodrigues em bom plano antes da Serra da Estrela

David Rodrigues foi esta sexta-feira 19º na segunda etapa da Volta a Portugal, de 198,5 quilómetros – a mais longa da prova – entre a Marinha Grande e Loures.

O corredor da Guarda, que alinha na Rádio Popular-Boavista, voltou a cortar a meta integrado no pelotão 17 segundos depois do vencedor, o espanhol Mikel Aristi (Euskadi-Murias), que ganhou em 4h50m05s. Com este resultado, David Rodrigues saltou do 34º lugar da geral para o 22º, sendo que a Volta tem novo camisola amarela o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto).

No sábado, os corredores vão percorrer 181,8 quilómetros entre Santarém e Castelo Branco, num percurso com quatro contagens de montanha, uma de terceira categoria e três de quarta.