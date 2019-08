Carolina Deslandes no Cale & SangriAgosto no Fundão

A oitava edição do festival de rua do Fundão tem este ano a cantora Carolina Deslandes como destaque do programa.

O evento realiza-se de 2 a 11 de agosto e contará com animação de rua, concertos, atividades circenses, teatro, gastronomia e mostra de produtos regionais na zona antiga da cidade. No dia 10 será apresentado o espetáculo de dança “A Mão, o Animal e o Mistério”, no âmbito do projeto “Cultura em Rede” da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. O festival, organizado pela Câmara Municipal, pela Associação Comercial e Industrial do Fundão e a Junta de Freguesia, recebe Carolina Deslandes no dia seguinte. Este é o único espetáculo que requer o pagamento de bilhete, que custa oito euros.