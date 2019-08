Juliana Guerreiro em bom plano do Mundial sub-17 de Pentatlo moderno

A covilhanense Juliana Guerreiro integrou a seleção portuguesa que competiu no Campeonato do Mundo de sub-17 e sub-19 de Pentatlo Moderno, que terminou no domingo em Sófia, na Bulgária.

A atleta do Penta Clube da Covilhã terminou a prova individual no 38º lugar com 721 pontos, conseguidos pelos 2m42s03’ nos 200m livres de natação e 10m35s no Laser Run (3x800m). Juliana Guerreiro falhou o acesso às finais por dois lugares. Já na prova de estafetas (mix-relay), a dupla formada com Duarte Taleigo terminou na 16ª posição, com 805 pontos, obtidos pelos 2m14s nos 200m livres e 12m56s no “Laser Run” (4x800m). Juliana Guerreiro vai agora iniciar a preparação para o Mundial de “Laser Run”, que se realizará no início de setembro em Budapeste (Hungria).