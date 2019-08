Equipa do Colmeal da Torre vence em Castelo Branco

A equipa do CCDR Colmeal da Torre venceu a PT281 UltraMarathon, uma das provas mais duras do mundo, que ligou Penamacor a Castelo Branco e teve partida na quinta-feira.

Filipe Guerra, Pedro Santos, Hélio Costa e Romeu Afonso cumpriram os 282 quilómetros da ultramaratona em 34h07m. A equipa perseguiu sempre de perto o superatleta João Oliveira, vencedor individual, até à terceira base. A partir daí, os representantes do Colmeal da Torre assumiram a liderança coletiva até ao fim, tendo chegado a Castelo Branco às 4h07 da madrugada de sábado. A próxima competição do quarteto é a Algarviana Ultra Trail, de 300 quilómetros, que terá lugar de 28 de novembro a 1 de dezembro.