Liderança de João Fonseca ameaçada após desistência em Murça

João Fonseca desistiu da Rampa de Porca de Murça, disputada no último fim de semana, devido a problemas mecânicos e viu Hélder Silva aproximar-se ainda mais da liderança do Campeonato de Portugal de Montanha.

Após cinco vitórias consecutivas nas provas já realizadas, o piloto covilhanense foi traído pelo seu protótipo, o Silver Car EF 10, e ficou fora da corrida logo no sábado. Nas famosas curvas de Murça a vitória final foi para Hélder Silva (Juno CN09) no final de um duelo intenso com José Correia (Osella PA2000 Evo2), segundo classificado. Luís Nunes (Ford Fiesta ST R5+) foi terceiro e venceu a categoria de Turismo. Nos clássicos, destaque para mais uma vitória do covilhanense Flávio Saínhas ao volante do Ford Escort Mk1. Apesar da desistência, João Fonseca continua a liderar o Nacional de Montanha quando faltam disputar duas provas, na Serra da Arrábida (7 e 8 de setembro) e em Boticas (28 e 29 de setembro). No final desta jornada, o covilhanense falou em frustração: «Fizemos tudo o que era possível para continuar em prova, mas o facto é que este resultado vai obrigar-nos a disputar as duas últimas rampas, para as quais temos de arranjar apoios, já que o nosso budget terminou em Murça. Nada está perdido e vou lutar até ao último metro da última rampa para ser campeão», disse o piloto em comunicado.