Senhora do Desterro é campeã nacional da IIª e IIIª Divisão de Atletismo

A ACR Senhora do Desterro sagrou-se campeã nacional da IIª e IIIª Divisão em femininos e masculinos, respetivamente, no Nacional de Clubes disputado no fim de semana em Leiria.

No escalão secundário, a equipa feminina de São Romão (Seia) revalidou o título conquistado no ano passado e conseguiu cinco triunfos individuais nas provas de 100 metros (Ana Moreira, 12s56’), 3.000 metros obstáculos (Djamila Tavares, 10m59s61’), lançamentos do disco (Sónia Borges, 40,32 metros), do peso (Sónia Borges, 11,61 metros) e martelo (Sónia Alves, 50,65 metros). O Marítimo foi segundo classificado e o Maia AC terceiro. Na IIIª Divisão foi a formação masculina que venceu e destronou o Juventude Ilha Verde (Açores), que tinha conquistado o título nos últimos dois anos. Os atletas da Senhora do Desterro conseguiram seis vitórias individuais por Marco Marques (5.000 metros, 15m41s01’), Sérgio F. Silva (comprimento, 6,58 metros), Gilberto Carvalho (vara, 3,94 metros), Gracelino Barbosa (400 metros barreiras, 55s04’), Filipe Grilate (altura, 1,94 metros) e Alexandre Almeida (disco, 45,02 metros).

Na Iª Divisão, Sporting, em femininos, e Benfica, masculinos, revalidaram os títulos nacionais, somando ambos os clubes nove vitórias consecutivas. O CA Seia foi o único representante da região na elite do atletismo nacional e terminou no sexto lugar na exigente competição masculina com 59 pontos, enquanto o Benfica venceu com 162 pontos. Em termos individuais destaque para os terceiros lugares de Rui Coelho nos 5.000 metros marcha (20m28s39’) e de Vítor Rodrigues no lançamento do disco (47,89 metros). O CA Seia obteve mais três quartos lugares com o lançador no peso (14,54 metros), Daniel Gregório nos 5.000 metros (14m37s92’) e David Sénica nos 200 metros (22s68’).