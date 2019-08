Sp. Covilhã segue na Taça da Liga

O Sp. Covilhã apurou-se no domingo para a segunda fase da Taça da Liga ao vencer o Varzim por 3-1 nos penáltis, a igualdade a zero no final do tempo regulamentar.

A partida foi jogada taco-a-taco no primeiro tempo e aos 2’ já Bruno Bolas defendia um remate de Pavlovsky, enquanto no minuto seguinte foi Adriano que ameaçou a baliza poveira com um remate de fora da área que saiu a rasar o poste. O encontro continuou repartido, com ocasiões para as duas equipas, até ao intervalo, mas sem efeitos práticos. Aos 39’, o guardião serrano Bruno Bolas teve que ser substituído devido a lesão por Carlos Henriques e na sua primeira intervenção teve que se aplicar para evitar o golo do Varzim. O reforço contratado ao Paços de Ferreira não segurou a primeira investida de Stanley, mas acabou por afastar a recarga de Rui Coentrão. No entanto, Carlos Henriques também acabou por se magoar e continuou o resto do jogo condicionado.

No segundo tempo a partida foi mais incisiva, mas nenhuma equipa conseguiu transformar em golo as oportunidades criadas. Aos 68’, o Covilhã ficou reduzido a dez jogadores, quando Jaime Simões viu o segundo cartão amarelo por parar o remate de Baba Sow com a mão no limite da área. Os poveiros procuraram aproveitar a superioridade numérica e reforçaram o ataque com Ricardo Barros e George, mas os locais não cederam e levaram a decisão para as grandes penalidades. Na marca dos 11 metros, o lesionado Carlos Henriques defendeu o remate de Baba Sow, quando Luís Pedro já tinha atirado por cima e Stanley acertado na barra. Pelo Covilhã, Bonani atirou certeiro no penálti decisivo. Os serranos viajam este sábado até Famalicão, da Iª Liga.

Rodrigo António reforça serranos

O Sp. Covilhã assegurou a contratação do médio Rodrigo António.

O brasileiro, de 31 anos, representou nas duas últimas épocas o Irtish e antes de rumar ao Cazaquistão jogou no Bnei Sakhnin, de Israel. Rodrigo António competiu em Portugal até à época 2015/2016, tendo alinhado no Paços de Ferreira, Olhanense, Marítimo e Belenenses. De acordo com Ricardo Soares, técnico dos serranos, o plantel ainda precisa de um extremo.