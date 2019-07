Concelhia de Seia demite-se em desacordo com lista do PSD às legislativas

Já é conhecida a lista do PSD às legislativas na Guarda. Tal como O INTERIOR noticiou na última edição, Carlos Peixoto, deputado e presidente da Distrital, é o cabeça de lista e Carlos Condesso, ex-chefe de gabinete de Álvaro Amaro e atual chefe de gabinete do seu sucessor na Câmara da Guarda, bem como presidente da concelhia de Figueira de Castelo Rodrigo, o número dois.

No terceiro lugar está a independente Sara Campos, médica de Seia, seguida de Sílvia Nabais (Sabugal) e de Tiago Gonçalves (Guarda), que ocupa o quinto lugar numa lista que fecha com Nazaré Ribeiro (Almeida). A lista deverá ser aprovada esta terça-feira pelo Conselho Nacional do partido, mas a sua constituição está a ser fortemente contestada.

Em Seia, a concelhia local terá mesmo apresentado a demissão em protesto pela escolha de Sara Campos – situação que O INTERIOR ainda não conseguiu confirmar -, enquanto as secções de Pinhel, Almeida, Guarda, Mêda e Aguiar da Beira não se revêem nas escolhas levadas para Lisboa por Carlos Peixoto.

É que estas concelhias tinham indicado o nome de Ângela Guerra, deputada cessante e presidente da Assembleia Municipal de Pinhel – que tinha o senão de ter apoiado Santana Lopes na corrida à liderança do partido há um ano e de ter concorrido contra Carlos Peixoto na Distrital, para ocupar o lugar reservado à primeira mulher na lista social-democrata.