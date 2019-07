Quatro detidos em flagrante por furto de livros em residência de Figueira de Castelo Rodrigo

A GNR de Figueira de Castelo Rodrigo deteve, em flagrante delito, quatro pessoas por furto em interior de residência naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu no domingo na sequência de uma denúncia, efetuada três dias antes, por furto no interior de uma habitação, de onde foram levados diversos livros. «Os militares efetuaram diversas diligências de vigilância, tendo surpreendido os suspeitos a saírem da mesma habitação, após terem perpetrado o segundo furto, estando na posse de mais livros que se destinavam à venda numa plataforma online», adianta a GNR.

No seguimento das detenções, foi ainda realizada uma busca domiciliaria à residência dos suspeitos, onde foram recuperados os restantes livros furtados no assalto anterior. Os detidos, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 17 e 38 anos – um deles com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime -, foram presentes a tribunal na segunda-feira e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.