Este domingo há dérbi distrital para a Taça de Portugal

Uma equipa do distrito da Guarda tem lugar garantido na segunda eliminatória da Taça de Portugal. Isto porque o sorteio da primeira ronda ditou para este domingo um dérbi distrital entre o Vila Cortês do Mondego, vencedor da Taça de Honra da AF Guarda, e o Figueirense, campeão distrital e recém-promovido ao Campeonato de Portugal. O jogo terá lugar no estádio municipal da Guarda.

Já o Manteigas, a terceira equipa apurada por ter terminado o Distrital da Iª Divisão na segunda posição, recebe o SC Bustelo, do Distrital de Aveiro. No início do caminho para o Jamor participam 110 emblemas: 68 equipas do Campeonato de Portugal e as restantes 42 pertencem aos distritais. Os clubes participantes foram divididos por oito séries constituídas tendo em conta a proximidade geográfica. Os clubes da IIª Liga, entre os quais o Sp. Covilhã, entram em prova na segunda eliminatória e os clubes da Iª Liga na terceira jornada.