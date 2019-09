PSD apresentou lista às legislativas na Guarda

O PSD apresentou, este sábado, a sua lista às legislativas pela Guarda, numa sessão realizada no café-concerto do TMG e que contou com a presença de Álvaro Amaro. O atual eurodeputado foi muito aplaudido e abraçado, mas não discursou.

Um dos oradores foi Carlos Peixoto. O cabeça de lista e líder da distrital sublinhou que os candidatos sociais-democratas são «de cá e continuaremos por cá» e acusou Ana Mendes Godinho de «um dia ser secretária de Estado do Turismo e no outro candidata do PS, numa promiscuidade muito característica dos socialistas».

Além de Carlos Peixoto, concorrem Carlos Condesso (Figueira de Castelo Rodrigo), a independente Sara Campos(Seia), Sílvia Nabais (Sabugal), Tiago Gonçalves (Guarda) e Nazaré Ribeiro (Almeida). Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.