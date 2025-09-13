Ciclista Rafael Barbas conquista primeira vitória como profissional na Venezuela

Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), ciclista natural de Gonçalo (Guarda), venceu na sexta-feira o contrarrelógio da Volta à Venezuela, inserido na sexta etapa, em Araure, com o compatriota e colega de equipa Cesár Martingil a ser quinto classificado.
O corredor de 21 anos obteve a sua primeira vitória como profissional ao concluir os 8,5 quilómetros, em 11m07s , seguido do venezuelano Winston Maestre e do espanhol Ángel Sánchez. O outro luso em prova Gonçalo Carvalho, também da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, foi 18º mais rápido.
A sétima e penúltima etapa da Volta à Venezuela, que liga Maracay a Cagua, com 106,2 quilómetros, corre-se este sábado. O venezuelano Luis Guillermo Mora enverga a camisola amarela, com Gonçalo Carvalho a ser o 11º da classificação geral. O melhor elemento da equipa Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua é o espanhol Ángel Sánchez.
