Jerónimo Brigas e SIAC para ver no Museu da Guarda

O Museu da Guarda tem patente, até meados de outubro, a exposição coletiva da oitava edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Guarda, que decorreu no final de julho.

“Atrás de tempo, tempo vem” revela as obras executadas nas diferentes residências artísticas por Carlos Adaixo (Guarda), Adriana Pires Almeida (Guarda), Rui Coutinho (Portugal), Kateryna Ilchuk (Ucrânia), Jarek Mankiewicz (Polónia), Niurka Bou (Cuba), Pedro Figueiredo (Guarda), Rui Miragaia (Guarda), Sandra Borges (Portugal), Raonel (Cuba), António N. Fernández (Espanha) e Ana Rita de Arruda (Portugal). A mostra pode ser vista na Galeria Espaço#4. Ali ao lado há outra exposição para descobrir, também até meados de outubro. Trata-se de “Jerónimo Brigas (1955-2003): um legado entre a pedra e a tela”, que reúne várias obras de pintura e escultura do ilustre artista da Guarda, pertencentes a coleções particulares e à família. Trata-se de uma homenagem «ao trabalho, percurso artístico e a personalidade criativa de Jerónimo Brigas», adianta o museu guardense. A exposição integrou a programação do SIAC.