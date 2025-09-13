Buba Espinho tem como missão preservar e renovar as tradições da música de raiz, incorporando elementos contemporâneos. Com álbuns como “Buba Espinho” (2020) e “Voltar” (2023), e colaborações com nomes como António Zambujo e Bárbara Tinoco, o cantor tem conquistado público e crítica, levando a música tradicional portuguesa a novos palcos.
Buba Espinho no TMG
O jovem fadista e cantador alentejano Buba Espinho atua este sábado (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).
Natural de Beja, o artista tem-se destacado por cruzar de forma única o fado com o cante alentejano.
