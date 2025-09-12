António Monteirinho diz que Sérgio Costa e João Prata são «os rostos da estagnação» da Guarda

António Monteirinho, candidato do PS à Câmara da Guarda, responsabilizou Sérgio Costa, ex-dirigente do PSD e atual presidente da autarquia que se recandidata com a coligação”Pela Guarda – Nós, Cidadãos!/PPM”, e João Prata, presidente cessante da Junta de Freguesia da cidade e cabeça de lista da coligação “Guarda com Ambição”, formada pelo PSD/CDS-PP/IL, por «12 anos de estagnação e imobilismo» na Guarda.

«Sérgio Costa e João Prata são dois rostos do mesmo projeto, vindos da mesma família partidária, duas faces da mesma moeda. Apresentam-se agora como diferentes, em duas candidaturas, mas carregam o mesmo passado de estagnação da Guarda cujo legado é nada», considerou o socialista, para quem «só a candidatura do PS é capaz de dar à Guarda a esperança que ela merece»

António Monteirinho apresentou a sua candidatura à autarquia esta sexta-feira, numa sessão realizada na Rua do Comércio, com a participação de José Luís Carneiro, secretário-geral do partido. Entre as suas propostas, destaque para a criação de um fundo municipal para financiar a construção de primeira habitação e fogos a custos acessíveis para «devolver a vida ao centro histórico e às nossas freguesias».

Refeições gratuitas para todos os alunos, do pré-escolar ao secundário, o “Cartão de Saúde 65+ Seguro”, uma rede de transportes públicos ecológicos no concelho, meios de ligação à zona alta da cidade e construir um pavilhão multiusos são outras das suas propostas.

Já a “Guarda Logística – Plataforma Transfronteiriça de Inovação e Exportação”, apoiado no futuro Porto Seco, será «um projeto estruturante e capaz de atrair investimento, criar emprego qualificado e afirmar a Guarda como motor económico da região Centro e da fronteira com Espanha», sustentou o candidato socialista.

António Monteirinho revelou ainda que pretende criar o Museu da Magia no edifício da antiga Autogaragem da Sé, na Rua Augusto Gil, no centro histórico, adquirido há três anos pela autarquia e que ruiu recentemente.

Além de António Monteirinho, a lista socialista à Câmara da Guarda é formada, por esta ordem, por Carla Sanches, Fábio Reis, Diana Santos, Rúben Teixeira, Filipe Monteiro e Sandrina Clara. Miguel Borges é o candidato à Assembleia Municipal e Acácio Pereira concorre à Junta de Freguesia da cidade.

