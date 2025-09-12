Festival do Cobertor de Papa decorre no fim de semana em Maçaínhas

A freguesia de Maçaínhas (Guarda) vai ser o palco este fim de semana do Festival do Cobertor de Papa, no âmbito do ciclo dos Festivais de Cultura Popular do município da Guarda.

A programação inclui ateliers, instalações, artes e ofícios, música tradicional, gastronomia e a Rota da Lã. No domingo realiza-se a tertúlia “Unidos por um fio – Reflexão: a importância da preservação do património e identidade territorial” com Aida Carvalho, Elsa Fernandes, Felismina Rito, João Santos, Ricardo Estrela e Sérgio Carvalho. A moderação é de Hélder Sequeira. A atividade decorre na Fábrica, a partir das 15h30. O cobertor de papa é uma manta tradicional da Serra da Estrela, de fabrico manual a partir da lã churra de ovelha Mondegueira.