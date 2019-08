Campeonato de Triatlo este sábado na Barragem do Caldeirão

O Campeonato Norte de Clubes de Triatlo de Média Distância realiza-se este sábado às 14 horas, na zona da Barragem do Caldeirão, de acordo com comunicado do Município da Guarda.

A participação é aberta a atletas não federados que participem individualmente ou por equipas de estafetas. O prazo de inscrições terminou a 26 de agosto, contudo há ainda a possibilidade de ingressar na competição, através de inscrição no Secretariado, à data do evento.

A prova está integrada no programa de atividades Verão em Alta e é organizada pela autarquia, com o apoio da Delegação Norte da Federação de Triatlo de Portugal.