Pedro Cabrita Reis, José Pedro Croft, Rui Chafes e Zulmiro de Carvalho continuam no Museu da Guarda

A exposição de arte contemporânea “Terra Herdada/ Paisagens Legadas” continua patente no Museu da Guarda até 30 de setembro.

A mostra que reúne obras dos consagrados Pedro Cabrita Reis, José Pedro Croft, Rui Chafes e Zulmiro de Carvalho já foi vista por mais de 7.000 pessoas desde a sua inauguração, na abertura da quarta edição do SIAC – Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda, em junho. O fio condutor desta exposição conjunta de escultura, desenho, pintura e fotografia é a «poesia telúrica» de Sophia de Mello Breyner Andresen, disse na altura João Mendes Rosa, diretor do museu guardense e coordenador do SIAC. Este “quarteto fantástico” da arte nacional apresenta na Guarda a sua perspetiva sobre a transformação da paisagem e o renascimento da natureza após o flagelo dos incêndios de 2017, o mote do último Simpósio. Pedro Cabrita Reis, na senda do que o notabilizou nacional e internacionalmente, apresenta um trabalho de escultura/ instalação marcado pela dualidade construção/ edificação. Rui Chafes trabalhou a relação incêndio e memória e José Pedro Croft foi buscar inspiração à água. Finalmente, Zulmiro de Carvalho inspirou-se na temática da liberdade e do ar para dar formas à evocação da “Terra Herdada”.