Samuel Úria na Casa Municipal da Cultura de Seia

Samuel Úria atua no sábado (21h30) na Casa Municipal da Cultura de Seia, no âmbito da digressão de apresentação do seu último álbum, intitulado “2000 A.D.”.

Desde setembro que o músico tem antecipado alguns dos temas do sucessor de “Canções do Pós-Guerra”, como o tema-título “2000 A.D.” e “Canção de Águas Mil”. O disco tem nove canções inspiradas pela realidade atual e pela «frustração sentida com os sinais de regressão civilizacional que a mesma teima em apresentar». A partir do imaginário do “ano 2000” e das esperanças românticas que a chegada do novo século gerou à época, Samuel Úria construiu uma abordagem poética e musical sobre o tema. “2000 A.D.” é uma edição apoiada pelo Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Nascido em Tondela, o cantautor e compositor leva para os palcos o blues do Delta do Dão, influenciado pelo punk, pelo rock’n’roll e pela estética “low-fi”, estilo e qualidade musical que lhe tem granjeado notoriedade desde 2008. A sua carreira inclui seis álbuns: “O Caminho Ferroviário Estreito” (2003), “Nem Lhe Tocava” (2009), “O Grande Medo do Pequeno Mundo” (2013), “Carga de Ombro“ (2016), “Canções do Pós-Guerra” (2020), “2000 A.D.” e dois EP (“Em Bruto”, 2008, e “Marcha Atroz”, 2018).