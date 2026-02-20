PSP deteve alegado traficante na Guarda e apreendeu 210 doses de haxixe

A PSP da Guarda deteve, esta quinta-feira, o suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes na cidade e apreendeu 210 doses de haxixe.

Segundo o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP), a detenção foi realizada por polícias da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) da Guarda. «Esta detenção surge no seguimento de diligências efetuadas pelos polícias da EIC, a partir das quais foi possível recolher fortes indícios de que o suspeito se dedicava à venda de produto estupefaciente», refere a PSP em comunicado enviado a O INTERIOR.

Na altura da intercção, o detido tinha na sua posse «cerca de 210 doses individuais de haxixe, 320 euros em numerário e uma faca», material que foi apreendido. O suspeito vai ser presente a Tribunal para eventual aplicação de medidas de coação.