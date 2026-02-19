“O Futuro de uma Espécie” esta noite no TMG

O teatro está de regresso ao TMG esta quinta-feira (21h30) com a peça “O Futuro de uma Espécie”, de Tomás Seruca Bravo, com dramaturgia de Pedro Leitão.

«Perante o vazio de poder criado pela abdicação do Rei Carlos Mendo, o príncipe vê-se confrontado com a chegada do momento para o qual se preparou durante toda a sua jovem vida: a aclamação como rei». É o ponto de partida desta criação que está em cena na caixa de palco do grande auditório. A obra explora a complexidade da identidade e da lealdade num contexto de poder e de mudança, uma reflexão sobre quando e onde podemos dizer que perdemos a nossa identidade. A interpretação é de Tomás Seruca Bravo.