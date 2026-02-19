João Morgado fica de fora do Prémio Literário de Dublin

O escritor covilhanense João Morgado não foi selecionado para finalista do Prémio Literário de Dublin. O autor concorria com o livro “Índias”, uma biografia romanceada de Vasco da Gama.

A lista dos 20 romances que compõem a “longlist”, uma primeira seleção de candidatos ao galardão mais valioso do mundo, foi divulgada na terça-feira pela organização do concurso. Entre eles estão escritores como Chimamanda Ngozi Adichie, Éric Chacour, Ocean Vuong, Olga Tokarczuk e Sally Rooney, que foram escolhidos a partir de uma lista de 69 títulos nomeados por 80 bibliotecas de 36 países. João Morgado tinha sido pré-selecionado com a edição inglesa do romance biográfico, com o título “Dust in the Gale – The turbulent life of Vasco da Gama”. Os seis finalistas do 31º Prémio Literário de Dublin (Irlanda) serão conhecidos a 7 de abril e o vencedor será anunciado a 21 de maio, durante o Festival Internacional de Literatura da capital irlandesa.

O único livro português nomeado para a edição deste ano foi o romance biográfico sobre Vasco da Gama, traduzido por José Godinho, com o apoio do Instituto Camões e da Volf Entertainment. Foi a primeira nomeação internacional de João Morgado. Criado em 1994, o Prémio Literário de Dublin, organizado pela autarquia e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, é o prémio anual mais valioso do mundo para uma única obra de ficção publicada em inglês, com um valor monetário de 100 mil euros para o vencedor.