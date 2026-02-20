Rodolfo Queirós reconduzido para terceiro mandato na presidência da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior

Rodolfo Queirós foi reeleito presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) para um terceiro mandato.

A nova direção da CVRBI, sediada na Guarda, integra ainda Agostinho Monteiro (Adega Cooperativa de Pinhel) e Tiago Cristóvão (Quinta do Cardo) enquanto representantes da Produção e do Comércio, respetivamente. José Madeira Afonso (Casas Altas) foi reconduzido na presidência do Conselho Geral, também para um terceiro mandato.

Os principais objetivos do novo mandato são «reforçar a notoriedade da região da Beira Interior, impulsionar o crescimento das vendas dos vinhos com denominação DO Beira Interior e IG Terras da Beira, tanto no mercado nacional como no internacional, e potenciar o enoturismo regional, com destaque para o projeto “Beira Interior Wine Villages”, integrado na Rota dos Vinhos da Beira Interior».

Natural de Marco de Canaveses, Rodolfo Queirós é licenciado em Engenharia Agrícola pela Escola Superior Agrária de Viseu e possui uma pós-graduação em Marketing de Vinhos pela Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. Conta ainda com o diploma WSET 3 e exerce funções como formador no Turismo de Portugal. É também presidente da Associação das Rotas de Vinho de Portugal (ARVP) e vogal da direção da Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas (ANDOVI).