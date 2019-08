“Antelóquios – Ensaística e Miscelânia”, de João Mendes Rosa

“Antelóquios – Ensaística e Miscelânia”, editado em 2018 pela Capitulum, é o mais recente trabalho de João Mendes Rosa. A obra inclui uma seleção de textos ensaísticos e cronísticos que se debruçam sobre variados temas inseridos em contextos de literatura e história. «Em quase todas as páginas se denuncia, numa escrita cuidada que não despreza o uso de algum arcaísmo, um claro amante da literatura (…) e experimentado historiador, que nalguns casos assume o perfil de memorialista», lê-se no prólogo, da autoria de Arnaldo Saraiva.

João Mendes Rosa nasceu na Guarda, a 14 de fevereiro de 1968. Foi desde 2007 a 2015, director do Museu Arqueológico Municipal do Fundão, cargo que abandonou para abraçar a direção do Museu da Guarda, onde se mantém até hoje. Ensaísta, ficcionista, poeta, historiador, museólogo, arqueólogo, investigador, dramaturgo e artista plástico, publicou mais de 30 livros, desde o romance aos estudos arqueológicos e museográficos, da poesia à biografia, passando pela investigação histórica, o conto e teatro. É também colunista de O INTERIOR.