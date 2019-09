CoolWool: Fim de Semana da lã acontece em Outubro na Covilhã

A Covilhã vai ter um fim de semana repleto de atividades dedicadas à lã. O CoolWool: Creative Weekend, vai decorrer nos dias 12 e 13 de outubro nas instalações do New Hand Lab e Museu de Lanifícios, entidades que organizam o evento.

De acordo com a página oficial, o CoolWool é «um programa no formato city break, repleto de criatividade, criações e criadores».

Estão agendadas visitas guiadas aos espaços museológicos e antigas fábricas da cidade, oficinas de trabalhos com burel, gastronomia, espetáculos de cinema com música ao vivo e ainda roteiros temáticos.

As inscrições já estão abertas na página oficial do evento, com custos variáveis consoante a experiência pretendida. Os preços vão dos 27 euros (preço de um dia de atividades, para crianças até 12 anos) até aos 195 euros (preço por adulto para todas as atividades, incluindo dormida em hotel e refeições). Quem se inscrever até ao dia 15 de setembro usufrui de um desconto de 15%.

Este projeto integra a rede Creatour – Turismo Criativo Portugal.