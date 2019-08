Fernão de Magalhães inspira novo romance histórico de João Morgado

A obra “Fernão de Magalhães e a Ave-do-Paraíso” é o novo romance histórico de João Morgado e será apresentado a 10 de setembro no Planetário Calouste Gulbenkian, na Praça do Império, em Lisboa.

Depois de “Vera Cruz“, sobre Pedro Álvares Cabral, e “Índias“, sobre Vasco da Gama, o novo livro do autor covilhanense fecha a “Trilogia dos Navegantes”, cujo objetivo é oferecer aos leitores a biografia de figuras cimeiras da época de ouro dos Descobrimentos portugueses. A obra é editada pela Esfera das Letras no ano em que se comemoram os 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães. A apresentação estará a cargo do professor e escritor João Paulo Oliveira e Costa e do historiador José Manuel Garcia, consultor científico de “Fernão Magalhães e a Ave-do-Paraíso”, editado pela Esfera das Letras.