Unidade Local de Saúde da Guarda promove Congresso de Feridas

O Teatro Municipal da Guarda vai acolher a 10 e 11 de outubro um Congresso de Feridas promovido pela Unidade Local de Saúde (ULS).

Segundo a unidade hospitalar, o encontro será «mais um momento privilegiado de formação e partilha de conhecimentos na área da prevenção e tratamento de feridas». Já de 28 a 30 de novembro, o TMG será palco do Iº Encontro Ibérico de Medicina Preventiva da ULS da Guarda. A iniciativa destina-se à «atualização dos conhecimentos de prescrição de exercício, nutrição, conhecimentos cardiovasculares dos colegas especialistas de medicina geral e familiar, medicina interna, cardiologia, pediatria, assim como todos os médicos internos e restantes profissionais de saúde». Durante o Encontro «será também abordado o futuro da Saúde em Portugal, com enfoque no futuro do Interior», adianta a ULS guardense.