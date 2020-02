Atletismo: CA Seia assegura manutenção na Iª Divisão de pista coberta

A equipa masculina do Centro de Atletismo de Seia (CAS) terminou em quinto lugar o Nacional de clubes da Iª Divisão de pista coberta, que decorreu no fim de semana no Altice Fórum de Braga.

Os melhores resultados dos senenses foram obtidos por Rui Coelho, terceiro classificado nos 5.000 metros marcha com o tempo de 21m06s04’ e por Nelson Pinto, também terceiro no salto em altura com 2,10 metros. A mesma classificação conseguiu a equipa de estafetas nos 4×400 metros, enquanto António Rodrigues foi quarto nos 800 metros em 1m55s67’. A formação do Benfica revalidou o título em masculinos, tendo contado com a vitória do covilhanense Samuel Barata nos 3.000 metros em 8m09s68’. Já em femininos o Sporting sagrou-se de novo campeão. Na IIª Divisão, a ACR Senhora do Desterro terminou na terceira posição na competição feminina, a meio ponto do segundo, o Maia Atlético Clube, e foi quarto em masculinos.

Nas senhoras a equipa de São Romão conseguiu uma vitória por Bruna Varela no salto em comprimento e quatro segundos lugares graças a Amélia Vitorino nos 1.500 metros, Alexandra Lamas nos 3.000 metros marcha, Mariana Silva nos 3.000 metros e a estafeta nos 4×400 metros. Bruna Varela foi ainda terceira nos 60 metros barreiras, tal como Amélia Vitorino nos 800 metros, Ana Moreira nos 60 metros e Liliana Manhente no lançamento do peso. Em masculinos, Gonçalo Uva e Herédio Costa venceram no salto com vara e no lançamento do peso, respetivamente, enquanto Pedro Martins foi segundo nos 5.000 metros marcha. Gracelino Barbosa foi terceiro nos 400 metros e quarto nos 60 metros barreiras, o mesmo resultado conseguiram Fábio Cunha nos 60 metros e Filipe Grilate no salto em altura.