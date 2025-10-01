ULS da Guarda comemora 17 anos de existência

A Unidade Local de Saúde da Guarda comemora 17 anos de existência e, para marcar a data, organizaram uma cerimónia na qual foi homenageada a equipa do primeiro Conselho de Administração da ULS da Guarda (2008), composto por Fernando Girão, presidente do CA e Diretor dos Cuidados de Saúde Primários; também Adelaide Campos, diretora clínica para os cuidados de Saúde Hospitalares, Vítor Mota, Administrador Hospitalar, Matilde Cardoso, Enfermeira Diretora e ainda Eduardo Silva, Vogal Executivo.

Foi pelas palavras da atual presidente do CA do Hospital Sousa Martins, Rita Figueiredo, que os agradecimentos foram dados, não só equipa de 2008, mas a todos os profissionais que constituem a ULS da Guarda.