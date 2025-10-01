António Pereira, karateca do Centro de Artes Marciais da Guarda, conquistou duas medalhas de prata em provas de parakaraté realizadas em Espanha.
A primeira foi conseguida no Campeonato do Mediterrâneo, que decorreu de 12 a 14 de setembro, em Guadalajara. A segunda foi ganha no fim de semana seguinte na I Copa Internacional de Espanha, em Logroño. Entre as duas provas, o guardense treinou durante uma semana, a convite da Federação Espanhola de Karaté, com a seleção espanhola de parakaraté e com vários colegas de outros países.
António Pereira com boa prestação em Espanha
