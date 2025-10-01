Candidatos a Foz Côa debatem futuro na Rádio Altitude

O ciclo de debates autárquicos continua na antena da Rádio Altitude, nesta manhã em direto com Célio Alves (Nós, Cidadãos!), Jorge Liça (Chega), Pedro Duarte (PSD), Vítor Sobral (PS) e Marta Mendes (CDU), que debatem propostas para o concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Amanhã, pelas 17h30 o encontro está marcado no Pavilhão do NERGA onde se vai realizar o Grande Debate para as Autárquicas, com os candidatos à maior autarquia do distrito a esgrimir argumentos sobre o futuro da Guarda.