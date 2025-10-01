Faleceu o viticultor Francisco Olazabal

Faleceu Francisco Olazabal, viticultor e exportador, herdeiro de uma empresa secular, a Quinta do Vale Meão, foi um economista distinguido e dirigente do associativismo empresarial. Olazabal é natural de Vila Nova de Foz Côa, e faleceu esta terça-feira.

Francisco Olazabal entrou na Casa Ferreirinha em 1966, depois de cursar Economia no Porto. Dez anos depois do lançamento do primeiro Barca Velha (colheita 1952) pelas mãos de Fernando Nicolau de Almeida, o enólogo da Casa Ferreirinha. Francisco ‘Vito’ Olazabal foi Personalidade do Ano 2017 para a Revista de Vinhos.

A missa terá lugar esta quarta-feira, pelas 12h, na Capela da Praia da Granja.