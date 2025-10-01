Gouveia goleado em casa pelo Vila Real

O Desportivo de Gouveia foi goleado (5-0) em casa pelo Vila Real na quinta jornada do Campeonato de Portugal, disputada no domingo.

A viver dias conturbados devido aos maus resultados, que culminaram na semana passada com a rescisão, por mútuo acordo, do treinador Rui Gomes, os serranos foram presa fácil para os transmontanos no municipal do Farvão. Os gouveenses conseguiram travar as investidas do Vila Real até bem perto do intervalo, mas André Azevedo desfez a resistência local e abriu o ativo aos 45’. Os visitantes aumentaram a vantagem logo após o reatar da partida, aos 48’, por Luís Ribeiro e marcaram o terceiro golo aos 59’, por Francisco Leite. Sem reação, o Gouveia tentou minimizar os prejuízos, mas sofreu o quarto aos 74’, por Bolaji, com Luís Ribeiro a bisar e a estabelecer o resultado final aos 80’. O Gouveia ainda não ganhou esta época, contando apenas um ponto na Série B fruto de um empate e de quatro derrotas. No próximo domingo, o Desportivo visita o Leça, atual 10º classificado.