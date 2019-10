UBI atribui doutoramentos Honoris Causa a reitores de Angola e Moçambique

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai atribuir dois doutoramentos Honoris Causa a Orlando Quilambo, reitor da Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), e a Orlando da Mata, reitor da Universidade Mandume Ya Ndemufayo (Angola).

A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião do Senado realizada esta quinta-feira, após proposta do reitor da UBI. António Fidalgo justificou a escolha com «a relevância de ambos na promoção da formação de quadros altamente qualificados em cada um dos seus países e, de modo geral, nos países lusófonos».

O mais alto grau atribuído pela instituição vai distinguir «duas figuras de elevado relevo científico e de administração universitária de Moçambique e de Angola», acrescenta a UBI.