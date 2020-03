Suspensas visitas a doentes internados nos hospitais da ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda suspendeu as visitas aos doentes internados e introduziu limitações nas consultas e restrições na cirurgia programada para prevenir o contágio por Covid-19.

A instituição hospitalar adianta, em comunicado enviado a O INTERIOR, que «apenas será permitida a presença da pessoa de referência designada como “acompanhante”, no período entre as 12 e as 14 horas e entre as 18 e as 20 horas». Na Pediatria e Neonatologia continua a ser permitida apenas a entrada de pai e mãe, sem limitação de horário, tal como na Obstetrícia, onde se mantém a entrada do pai ou acompanhante designado no período entre as 12 e as 20 horas.

Nos Cuidados Paliativos mantém-se a autorização de permanência do acompanhante de referência de cada doente, sem limitação de horário, podendo ser autorizadas, «caso a caso, a realização de visitas», refere a ULS, que também decidiu «restringir a presença do acompanhante no serviço de Urgência aos menores e doentes com situação clínica justificativa da necessidade do mesmo, validada pelo chefe de equipa».