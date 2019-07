Suspeitos de furtos em hipermercados do Norte e Centro detidos pela PSP da Guarda

Dois suspeitos de vários furtos qualificados em hipermercados do Norte e Centro do país foram detidos pela PSP na Guarda.

Segundo o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, a detenção foi concretizada por elementos da Esquadra de Investigação Criminal na passada terça-feira. Ambos com 31 anos, os dois indivíduos têm residência habitual no Porto. «No inquérito, que decorria há dois meses, existem diversos casos identificados tendo culminado as detenções com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão», adianta a PSP em comunicado.

Aos detidos foram apreendidas diversas garrafas de bebidas alcoólicas que haviam sido furtadas e peças de vestuário. Os dois homens foram presentes a tribunal, que determinou a sua prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.