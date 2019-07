Festival Guarda in Jazz a chegar ao fim

O festival Guarda in Jazz termina no sábado, mas até lá há três propostas em cartaz no TMG.

Esta noite (21h30) será exibido o documentário “Wild Man Blues”, de Barbara Kopple, que acompanhou uma digressão internacional da banda de Woody Allen, um apaixonado pelo jazz e clarinetista. Na sexta-feira (21h30) sobe ao palco o cabeça de cartaz deste festival. Trata-se do Carlos Martins Quinteto, um grupo formado por alguns dos melhores músicos portugueses de jazz, caso de Carlos Martins (saxofone), João Silva (piano), Carlos Barretto (contrabaixo), Mário Delgado (guitarra elétrica) e Alexandre Frazão (bateria). O concerto tem por base o álbum “Sempre”, que recria com sonoridades jazzísticas várias composições de autores conotados com o espírito do 25 de Abril, nomeadamente José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto, entre outros, e temas originais do próprio Carlos Martins. O Guarda in Jazz termina no sábado (21h30) com a dupla João Ventura (piano) & Rogério Pitomba (percussão), que propõem uma fusão vigorosa de jazz e música popular.