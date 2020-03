Sonae Sierra autoriza lojistas do Serra Shopping, na Covilhã, a fechar sem penalizações

A Sonae Sierra vai permitir aos lojistas dos seus 13 centros comerciais, entre eles o Serra Shopping, na Covilhã, a possibilidade de encerrarem as suas lojas caso não tenham condições para as manter abertas.

A medida surge na sequência dos receios manifestados por proprietários e trabalhadores das lojas devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a circular enviada pela Sonae Sierra aos lojistas, divulgada pelo “Expresso”, a empresa refere que «com vista à salvaguarda das questões de saúde pública decorrentes da propagação do novo coronavírus (Covid-19), os Senhores Lojistas poderão, de forma excecional, proceder ao encerramento das suas lojas, caso não tenham condições para as manter abertas».

A empresa acrescenta que «não serão aplicadas penalizações, quer decorrentes da redução do horário de funcionamento das lojas, quer do seu encerramento temporário na sequência da presente Circular», sendo que esta «flexibilização» entra em vigor de imediato e durará «até que novas instruções sejam emitidas», refere a Sonae Sierra.