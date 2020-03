O Município do Fundão informou, através de comunicado, que criou uma linha de apoio «aos residentes com mais de 65 anos, com necessidades especiais ou doença crónica comprovada» com o objetivo de «garantir o fornecimento ao domicílio de bens essenciais de supermercado, medicamentos e outros».

Os números de telefone, divulgados na página de internet do município, são o 961 382 115 ou 275 779 060.