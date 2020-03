ULS da Guarda sem novos testes positivos ao Covid-19

Não se registaram, desde domingo, mais testes positivos ao Covid-19 na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Segundo informação da administração hospitalar, até às 16h30 desta segunda-feira, o Laboratório de Patologia Clínica da ULS efetuou um total de 56 testes, tendo sido processadas «nas últimas 24 horas 13 amostras, das quais uma foi positiva». O doente «não está internado no Hospital Sousa Martins, mas no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro», especifica a ULS da Guarda em comunicado.

No documento, o Conselho de Administração da ULS aproveita para expressar «a gratidão a todos os profissionais da instituição» pelo «empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados nesta luta». Agradece também a instituições públicas e privadas, bem como aos cidadãos em nome individual, que disponibilizaram «tempo, imóveis e equipamentos para este combate global à Covid-19».