Funcionários do município da Guarda vão trabalhar à distância a partir de amanhã

A autarquia da Guarda informou esta tarde, através de counicado, que «irá adotar o regime de teletrabalho para os seus funcionários», sempre que tal seja possível. A decisão foi tomada pelo presidente do município, Carlos Chaves Monteiro, e entra em vigor a partir de amanhã.

Nos serviços onde essa prática não seja possível « a câmara irá implementar o sistema de rotatividade de funcionários, de forma que o menor número de pessoas tenha que se deslocar aos Paços do Concelho ou a qualquer outro edifício municipal», lê-se na mesma nota.

«Os Serviços mínimos do setor das Águas, Recolha de Resíduos e Saneamento serão assegurados a toda a população».

Recorde-se que a câmara municipal já tinha encerrado os serviços de atendimento direto ao público tendo implementado atendimento exclusivo através do telefone e e-mail, medida que começou a ser posta em prática a partir de hoje. Estas medidas preventivas integram o Plano de Contingência da autarquia no âmbito do combate à Pandemia COVID 19.

A autarquia apela ainda a que os munícipes «não saiam de casa e que o façam apenas em caso de extrema necessidade».