Ruas da Guarda são desinfetadas pela autarquia e junta de freguesia

As principais ruas da “cidade mais alta” são hoje alvo de ações de desinfeção, para prevenção do contágio de Covid-19. O anúncio foi feito através de comunicado enviado pelo município que, em colaboraçao com a junta de freguesia, procede hoje à desinfeção da via pública.

«Entre as zonas a desinfetar, está incluído todo o Parque da Saúde da Guarda (ULS), por ser considerada uma zona prioritária», lê-se na nota enviada pelo município guardense.

É ainda feito o apelo:

«Evite sair de casa e concentrações desnecessárias. Seja um cidadão responsável, por si, pelos seus, por todos!»