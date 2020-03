PSD: Eleições concelhias suspensas até 9 de abril

As eleições para as concelhias do PSD foram adiadas até 9 de abril, bem como a respetiva entrega de candidaturas, confirmou o Conselho Nacional de Jurisdição (CNJ) do partido na segunda-feira.

Estas são algumas das medidas adotadas para fazer face à epidemia do coronavírus. Invocando as «boas práticas que têm sido recomendadas para a prevenção do Covid-19», o CNJ decidiu também «prorrogar por trinta dias todos os prazos da justiça interna» e «prorrogar também por trinta dias os prazos para a periodicidade das reuniões de todos os órgãos» do Partido. Na Guarda, os socias democratas deviam ir às urnas a 4 de abril e Sérgio Costa é até agora o único candidato confirmado.