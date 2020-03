Município de Seia entrega bens ao domicílio e reduz tarifas de água, saneamento e resíduos

A Câmara Municipal de Seia informou, através de comunicado, que determinou «a isenção total das tarifas de disponibilidade aos consumidores não-domésticos (comércio, indústria, IPSS,…) e a isenção de 100% da tarifa de disponibilidade da água e de 25% nas restantes taxas fixas, para consumidores domésticos». A medida surge na sequência da «situação de excecionalidade que se vive, por força da pandemia COVID-19» e tem como objetivo «minimizar os custos das famílias e empresas com os serviços municipais de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos» segundo a autarquia.

Os apoios serão refletidos já na fatura a enviar em abril, sendo prorrogáveis mensalmente, até um máximo de 3 meses. Para além deste regime excecional, a Câmara disponibiliza ainda apoios a «pessoas em situação vulnerável», que podem solicitar «a Tarifa Social ou a Tarifa de Famílias Numerosas».

Filipe Camelo, edil senense, afirma que «esta decisão implicará um investimento municipal de cerca de 90 000 euros mensais, abrangendo 14 000 consumidores do concelho, entre famílias e empresas», lê-se na mesma nota.

Além destas medidas, e tendo em conta que foi decretado o Estado de Emergência no país, a Câmara Municipal de Seia criou também «equipas multidisciplinares para ampliar o apoio social à população, com o objetivo de diminuir o contágio por coronavírus». Foi definido um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos munícipes, que irá estar articulado com as autoridades de Saúde, Proteção Civil, GNR, Juntas de Freguesia e outros parceiros sociais.

O objetivo é entregar ao domicílio bens de primeira necessidade e medicação, assim como executar «pequenas reparações às pessoas mais vulneráveis, por doença crónica, com mais 65 anos de idade ou condição social, e que não disponham de retaguarda familiar», informa a autarquia. O apoio pode ser requerido através do número de telefone 238 310 235/7, sendo posteriormente validado pelo serviço de Ação Social e Saúde da autarquia, que procederá à entrega dos bens solicitados. O serviço funcionará nos dias úteis, entre as 9:00h e as 17:00h.